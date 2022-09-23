Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима перемирия

Министерства обороны Азербайджана и Армении утверждают, что противная сторона нарушила режим гуманитарного перемирия, открыв огонь на границе.

Утром 23 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что с начала этой ночи и до настоящего момента Армения начала нарушать режим перемирия, открыв огонь по позициям азербайджанских войск в четырёх населённых пунктах трёх разных районов страны. В ответ ВС Азербайджана открыли ответный огонь для защиты государства.

В Министерстве обороны Армении тем же утром выступили с аналогичным заявлением, обвинив Азербайджан в одностороннем нарушении режима прекращения огня.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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