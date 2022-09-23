Destatis: стоимость дров во всех регионах Германии выросла на 85%

Национальное статистическое агентство ФРГ Destatis сообщает, что стоимость дров во всех регионах (территориях федеративных земель) Германии выросла более чем на 85% за год.

Рост цен на дрова начался с началом энергетического кризиса в Европейском союзе, однако в весенне-летний сезон на это мало обращали внимание. Сначала сообщалось о подорожании дров во Франции на 14%, затем в Прибалтике (Литве, Латвии и Эстонии) на 28%.

Теперь Национальной статистическое агенство ФРГ Destatis сообщило, что по последним данным за год стоимость дров в Германии поднялась более чем на 85%. Причем цена на дрова от региона к региону немецких земель практически не меняется, рост составил от 85,1% до 85,7%.

Отмечается, что дрова — один из немногих товаров, который в значительной степени превзошел средний рост потребительских цен и инфляции в Германии. Одна из причин столь резкого роста стоимости — повышение цены на газ, нефть и другие энергоресурсы.

В свою очередь, повышение стоимости энергоресурсов спровоцировали резкий рост цен на электричество, которым отапливались многие немецкие дома. Если вернуться к дровам, то рост стоимости товара стимулировало также увеличение закупочных расходов и издержек на доставку промышленности в сфере деревообработки.