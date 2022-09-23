Пропавший с экранов Масляков вернулся в КВН в качестве члена жюри

Известный ведущий ТВ Александр Масляков войдёт в состав в Высшей лиге "Клуба весёлых и находчивых".

Ведущий телевидения Александр Масляков станет одним из членов жюри игры Высшей лиги "Клуба веселых и находчивых", которая будет транслироваться на Первом канале 24 сентября текущего года.

Такую информацию сообщил сын завсегдатая КВН - ведущий Александр Масляков-младший: "Да, Александр Васильевич будет в жюри".

На официальном сайте главного телеканала страны есть анонс игр Высшей лиги КВН. На видео присутствует Александр Масляков как член жюри в компании Пелагеи, Дмитрия Хрусталева и Валерия Сюткина.

Юмористическая программа вернулась в эфир со 2 сентября 2022 года. Зрители смогут наблюдать игру по пятницам, сразу после окончания новостной передачи "Время».

Примечательно, что в сентябре ведущим КВН выступает не Александр Васильевич Масляков, а другие знаменитости, которые обычно восседали в жюри.