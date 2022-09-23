ВСУ заставляли пленных российских солдат убивать друг друга
Российский военный, освободившийся из украинского плена накануне, утверждает, что ВСУ заставляли выбирать, кого из пленных сослуживцев придётся убить.
23 сентября военные корреспонденты издания "ZvezdaNews" пообщались с российским солдатом, который вернулся из украинского плена в результате обмена несколькими днями ранее. Опрошенный сообщил, что в плену солдаты ВСУ заставляли россиян выбирать, кого из собственных сослуживцев им придётся убить.
По словам проинтервьюированного "ЗвездойНьюз", один из самых старых российских солдат вызвался на роль быть убитым, однако украинское военные заявили, что убить нужно именно молодого. Позднее выяснилось, что дальше запугиваний и угроз ВСУ не пошли, не заставив никого убивать по-настоящему.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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