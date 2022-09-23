Лукашенко: в Беларуси не будет мобилизации

Александр Лукашенко утверждает, что военная мобилизация в Беларуси объявлена не будет.

23 сентября Александр Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь", где публично заявил, что в Беларуси не будет введена военная мобилизация населения. По мнению Лукашенко, слухи о возможной мобилизации в Беларуси специально растиражированы западными пропагандистами для создания панических настроений.

Также Александр Лукашенко уверен, что иностранные СМИ намеренно создают провокационную ситуацию, создавая инфоповод о возможной мобилизации в Беларуси без каких-либо подтверждающих это фактов.