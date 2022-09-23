Лукашенко: в Беларуси не будет мобилизации
Александр Лукашенко утверждает, что военная мобилизация в Беларуси объявлена не будет.
23 сентября Александр Лукашенко прибыл в мемориальный комплекс "Хатынь", где публично заявил, что в Беларуси не будет введена военная мобилизация населения. По мнению Лукашенко, слухи о возможной мобилизации в Беларуси специально растиражированы западными пропагандистами для создания панических настроений.
Также Александр Лукашенко уверен, что иностранные СМИ намеренно создают провокационную ситуацию, создавая инфоповод о возможной мобилизации в Беларуси без каких-либо подтверждающих это фактов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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