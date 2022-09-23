Минобороны России назвало 4 категории граждан, не подлежащих мобилизации
23 сентября Министерство обороны России опубликовало перечень групп граждан РФ, которые не будут мобилизованы для участия в спецоперации на территории Украины.
В пресс-релизе Минобороны России сообщается, что четыре категории граждан с высшим образованием в конкретных сферах не будут привлечены с к мобилизации для отправки в Украину.
К первой категории относятся IT-специалисты, которые работают в сфере разработки и внедрения высокотехнологичных продуктов. Вторую категорию представляют сотрудники центров связи, обеспечивающие стабильную связь в России. В третью группу не подлежащих мобилизации попали сотрудники СМИ, а в четвёртую - работники банков и финансовой сферы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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