Минобороны России назвало 4 категории граждан, не подлежащих мобилизации

23 сентября Министерство обороны России опубликовало перечень групп граждан РФ, которые не будут мобилизованы для участия в спецоперации на территории Украины.

В пресс-релизе Минобороны России сообщается, что четыре категории граждан с высшим образованием в конкретных сферах не будут привлечены с к мобилизации для отправки в Украину.

К первой категории относятся IT-специалисты, которые работают в сфере разработки и внедрения высокотехнологичных продуктов. Вторую категорию представляют сотрудники центров связи, обеспечивающие стабильную связь в России. В третью группу не подлежащих мобилизации попали сотрудники СМИ, а в четвёртую - работники банков и финансовой сферы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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