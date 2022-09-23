Financial Times: ЕС введет санкции против российской нефти и информационных технологий

Авторитетное издание Financial Times сообщает, что ряд стран Европейского союза (ЕС) настаивают на введении санкций против российской нефти, кибербезопасности и информационных технологий.

Источники Financial Times утверждают, что данное решение может быть принято Европейской комиссией (ЕК) в самое ближайшее время. Кроме того, если ограничения коснуться кибербезопасности, то под них попадает и российский банковский сектор. Ранее глава ВТБ заявил, что россиянам следует готовиться к полной блокировки зарубежных расчетов.

Новые санкции против российской нефти, сфера кибербезопасности, информационных технологий и банковского сектора, в первую очередь требуют страны Прибалтики и Польша. Аналитики ожидают, что в скором времени к этим требованиям присоединятся и другие страны ЕС.

Ранее ЕК рассматривала возможность ограничения цены на российскую нефть (введение «потолка цен»), однако эта инициатива была встречена негативно рядом стран ЕС, которые не имеют выхода к морю и получают российский газ по наземным трубопроводам — они опасались, что Россия может их попросту перекрыть.

Добиться новых санкций от всех стран Европейского союза будет далеко не просто, так как Венгрия выступает против любых дальнейших антироссийских ограничений. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает к снятию санкций с России «для быстрого восстановления европейской экономки и избежания рецессии».