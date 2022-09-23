Стремоусов: предотвращены теракты, которые могли сорвать референдум в Херсоне

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсоне были пресечены попытки терактов украинских диверсантов.

23 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе начался референдум об его присоединении к России. По словам Стремоусова, само голосование проходит в штатном режиме, ввиду чего администрация области уверена, что референдум посетит до 80 процентов местного населения.

Также Кирилл Стремоусов признают, что украинские разведчики готовили теракты на территории Херсона с целью срыва референдума, однако их попытки были предотвращены сотрудниками спецслужб.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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