Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсоне были пресечены попытки терактов украинских диверсантов.

23 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе начался референдум об его присоединении к России. По словам Стремоусова, само голосование проходит в штатном режиме, ввиду чего администрация области уверена, что референдум посетит до 80 процентов местного населения.

Также Кирилл Стремоусов признают, что украинские разведчики готовили теракты на территории Херсона с целью срыва референдума, однако их попытки были предотвращены сотрудниками спецслужб.