Песков: Россия хочет переговоров с Украиной
Дмитрий Песков утверждает, что в российском правительстве считают востребованным переговорный процесс с украинскими коллегами.
23 сентября глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков публично заявил, что Россия считает востребованным возобновление переговорного процесса с правительством Украины, однако сейчас в Кремле не видят предпосылок для того, чтобы Киев и Москва вернули своих делегатов за стол переговоров.
Накануне Владимир Путин также выступил на саммите ШОС в Узбекистане, где подтвердил, что Россия не против переговоров с Украиной, однако от них отказался лично Владимир Зеленский.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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