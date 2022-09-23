Песков: Россия хочет переговоров с Украиной

Дмитрий Песков утверждает, что в российском правительстве считают востребованным переговорный процесс с украинскими коллегами.

23 сентября глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков публично заявил, что Россия считает востребованным возобновление переговорного процесса с правительством Украины, однако сейчас в Кремле не видят предпосылок для того, чтобы Киев и Москва вернули своих делегатов за стол переговоров.

Накануне Владимир Путин также выступил на саммите ШОС в Узбекистане, где подтвердил, что Россия не против переговоров с Украиной, однако от них отказался лично Владимир Зеленский.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 