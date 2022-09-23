Fox News.: Трамп заявил, что США «катятся в ад» и нуждаются в сильном лидере

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что страна буквально «катится в ад» из-за неверных политических решений и, нуждается в действительно сильном лидере.

Трамп и ранее неоднократно заявлял, что американская нация, как и страна в целом, находятся в сильном упадке. В интервью телеканалу Fox News он подтвердил, что остался на своей точки зрения и добавил, что «США катятся в ад».

Экс-президент США считает, что нынешний американский лидер Джо Байден постоянно показывает слабость, причем не только внутри страны, но и на мировой политической арене. Именно поэтому сегодня, как никогда, США нуждаются в сильном лидере.

Трамп добавил, что Байден и его администрация не умеют вести дела с такими умными и сильными мировыми лидерами, как председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. При этом Трамп отметил, что сегодня неважно кто будет на посту президента «республиканец» или «демократ», главное, чтобы это был настоящий лидер.

Ранее Дональд Трамп называл президента США Джо Байдена «врагом государства». Это произошло на фоне того, как Байден обозвал республиканцев «воплощением экстремистской силы, которая угрожает основам демократии в США».