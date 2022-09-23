Песков рассказал о беседе Путина с Медведчуком после возвращения из плена

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, общался ли Виктор Медведчук с Владимиром Путиным после того, как вернулся в Россию из плена в Украине.

Днём 23 сентября глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков пообщался с российским журналистами, которые спросили, разговаривал ли Владимир Путин с украинским политиком Виктором Медведчуком после того, как тот вернулся на территорию России, побывав в плену у ВСУ.

По словам Пескова, он не располагает информацией о том, общались ли Путин и Медведчук после обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Также Дмитрий Песков сообщил, что не знает, где сейчас находится Виктор Медведчук.