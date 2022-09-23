Корпус морской пехоты США идет в Финляндию для учений на два месяца

Пресс-служба финских военно-морских сил оповестила о скором приезде морских пехотинцев США в Финляндию.

Штаб военно-морских сил Финляндии опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил, что в скором времени на территорию финского государства прибудет корпус американской морской пехоты численностью 150 человек. Известно, что морские пехотинцы США пробудут в Финляндии более двух месяцев.

Из заявления пресс-службы ВМС Финляндии следует, что причиной для приезда американских военных в страну служит сотрудничество Вашингтона с Хельсинки в рамках скорого вступления Финляндии в НАТО.