Минобороны России: ВС РФ уничтожили 220 солдат ВСУ возле Краматорска
Пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении свыше 200 украинских солдат недалеко от города Краматорск в ДНР.
23 сентября в ходе дневного брифинга Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков сообщил, что в результате успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение 81-ой аэромобильной бригаде вооружённых сил Украины, которая базировалась в Краматорске. В результате атаки ВС РФ возле Краматорска было ликвидировано 220 солдат ВСУ.
Также Конашенков сообщил, что российские самолёты боевой авиации уничтожили более ста иностранных наёмников в городах Славянск и Озёрное Донецкой области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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