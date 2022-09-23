Минобороны России: ВС РФ уничтожили 220 солдат ВСУ возле Краматорска

Пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении свыше 200 украинских солдат недалеко от города Краматорск в ДНР.

23 сентября в ходе дневного брифинга Министерства обороны России генерал Игорь Конашенков сообщил, что в результате успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение 81-ой аэромобильной бригаде вооружённых сил Украины, которая базировалась в Краматорске. В результате атаки ВС РФ возле Краматорска было ликвидировано 220 солдат ВСУ.

Также Конашенков сообщил, что российские самолёты боевой авиации уничтожили более ста иностранных наёмников в городах Славянск и Озёрное Донецкой области.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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