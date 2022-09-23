Балицкий: диверсанты ВСУ прорвались в город Пологи Запорожской области
23 сентября диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины совершила силовой прорыв в районе города Пологи Запорожской области, сообщает глава региона Евгений Балицкий.
Днём 23 сентября лидер временной гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий опубликовал экстренное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что группа украинских диверсантов на автомобиле прорвалась в город Пологи Запорожской области.
По словам Балицкого, безопасности региона ничего не угрожает, поскольку группировка диверсантов ВСУ является незначительно, а работа российских силовых ведомств по её обнаружению и последующей ликвидации уже началась и будет оперативно завершена.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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