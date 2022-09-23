Балицкий: диверсанты ВСУ прорвались в город Пологи Запорожской области

23 сентября диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины совершила силовой прорыв в районе города Пологи Запорожской области, сообщает глава региона Евгений Балицкий.

Днём 23 сентября лидер временной гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий опубликовал экстренное сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что группа украинских диверсантов на автомобиле прорвалась в город Пологи Запорожской области.

По словам Балицкого, безопасности региона ничего не угрожает, поскольку группировка диверсантов ВСУ является незначительно, а работа российских силовых ведомств по её обнаружению и последующей ликвидации уже началась и будет оперативно завершена.