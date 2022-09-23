Сябитова рассказала, как удержать любимого мужчину рядом

Народная сваха Роза Сябитова раскрыла секреты удежания мужа. Знаменитость посоветовала никогда не рассказывать о проблемах в своей семье родителям.

Известная ведущая Роза Сябитова поделилась советами о том, как удержать любимого мужчину рядом и не допустить измены с его стороны.

Чтобы уберечь фанаток от развода, звезда экрана сделала тематический пост с советами в своём Телеграм-канале.

Сябитова рассказала: "Способы удержания мужа существуют давно. В старые времена любящая жена заботилась о том, чтобы муж ее любил и сохранял верность. Достигалось это разными способами. От чародейских: в виде травок, обрядов, до сытных ужинов, после которых муж предпочитал мягкую уютную постель с женой вечерним гулянкам".

Народная сваха убеждена, что стремление всегда внешне привлекать своего любимого, является верным желанием супруги.

Сябитова советует девушкам не портить отношения с семьей мужа. Необходимо понравиться родным суженого, создать приятное впечатление о себе.

Роза Раифовна наставляет прекрасный пол, вспоминая прошлое: "Жаловаться матери и отцу молодой женщине и в голову не приходило, ведь из родительского дома она ушла, как будто умерла, и родилась заново уже в новой семье".