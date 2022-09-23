Продажи билетов на концерты и спектакли за один день упали на 40 % из-за объявления частичной мобилизации

Россияне перестали покупать билеты на развлекательные мероприятия из-за частичной мобилизации. Подобная ситуация наблюдалась и после объявления о запуске спецоперации на Донбассе.

Продажи билетов на концерты, театральные постановки сократились после объявления о частичной мобилизации.

За один день, 21 сентября они упали на 30-40%. "Коммерсантъ" сообщает со ссылкой на билетные сервисы, что при этом не наблюдается "гигантской" волны возвратов.

Схожее поведение россияне демонстрировали и в конце февраля, когда началась спецоперация в Украине.

Глава пресс-службы "МТС Энтертейнмент" Лилия Галяутдинова сообщает: "По данным билетных витрин МТС - это МТС Live и Ticketland, - 21 сентября продажи билетов на мероприятия упали почти на 30%, если сравнивать их с предыдущим днем или со средними продажами ежедневно.

При этом, по нашим оценкам, суммарно за месяц падение не должно превысить 10%".

Опубликовано: Наталья Гончарова

 

 















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