Финляндия запретила въезд россиянам и ограничила выдачу виз

Канцелярия финского президента Саули Нийнистё утверждает, что правительство страны приняло решение о запрете на взъезд в Финляндию гражданам России.

Вечером 23 сентября канцелярия президента Финляндии Саули Нийнистё опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что власти страны пришли к совместному решению о запрете на въезд гражданам России на территорию Финляндии. Также сообщается, что Хельсинки ограничит выдачу туристических виз россиянам.

Вместе с тем в канцелярии Нийнистё не стали уточнять, с какого дня начинают действовать нововведения для граждан России, ограничившись словами о том, что соответствующие решения уже приняты.