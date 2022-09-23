Карлсон: Байден умалчивает об ответственности США за конфликт в Украине
Телеведущий канала Fox News Такер Карлсон утверждает, что Джо Байден умышленно не говорит о причастности США к украинскому конфликту.
23 сентября ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что в ходе выступления Джо Байдена на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент США говорил об ответственности России за боевые действия в Украине, однако умолчал о том, что Вашингтон также причастен к украинскому кризису.
По словам Карлсона, поставки американского оружия в Украину подогревают конфликт, и Байден мог бы единолично завершить военные столкновения, прекратив отправлять Киеву вооружения и боеприпасы, однако президент Соединённых Штатов не делает этого, поскольку заинтересован в полномасштабной войне в центре Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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