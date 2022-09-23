Bloomberg: Евросоюз планирует отключить «Газпромбанк» от системы SWIFT

Издание Bloomberg рассказало подробности новых санкций против России, которые обсуждают лидеры Европейского союза.

Вечером 23 сентября американская газета Bloomberg сообщила, что главы стран-участниц ЕС предлагают отключить российский "Газпромбанк" от международной платёжной системы SWIFT. Также в Евросоюзе хотят прекратить сотрудничество с Россией в рамках ядерной энергетики и ведут переговоры о прекращении использования сжиженного природного газа.

Примечательно, что днём ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель публично заявил о том, что Европейский союз уже приступил к подготовке нового санкционного пакета против России.