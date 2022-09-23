Руководители TikTok ушли в отставку, чтобы не выполнять указания китайского начальства

Из TikTok уволились руководители сразу трех отделов. В интервью Forbes они рассказали, что не хотели выполнять указания китайской материнской компании ByteDance.

По их словам, компанию по той же причине покинули и другие топ-менеджеры. Например, один из них уволился после того, как ему приказали отчитываться не перед руководством TikTok, а перед ByteDance.

Исходя из внутренних документов, оказавшихся в распоряжении Gizmodo, TikTok пытался маскировать свою связь с Китаем и значение материнской компании приложения.

Многие сотрудники говорят, что ByteDance имеет контроль над TikTok. В расчетных листках работников китайская компания значится источником выплаты.

В сентябре прошлого года появилась информация о том, что внутренний аудитор TikTok потребовал более тесного взаимодействия с Пекином.

Несколько сотрудников различных подразделений TikTok, включая тех, кто отвечает за обработку конфиденциальные данных американских пользователей, сообщили Forbes, что подчиняются напрямую руководству ByteDance в Китае.

В марте 2022 года сообщалось, что, TikTok с 2020 года работал над перемещением данных пользователей из США из-за опасений официальных лиц США о возможном доступе к этой информации Компартии Китая.

Однако тесные связи TikTok с ByteDance вполне могут создать немало других проблем с безопасностью.