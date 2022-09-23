Финляндия запрещает въезд туристам из РФ по визам шенгенской зоны

Правительство Финляндии приняло решение о запрете въезда гражданам России на свою территорию. Попасть в Финляндию не смогут даже россияне с шенгенскими визами.

Вечером 23 сентября Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что Хельсинки подготовили закон, согласно которому российские туристы даже с визами стран шенгенской зоны более не смогут въезжать на финскую территорию. Таким образом Финляндия пытается пресечь поток туристов из России, оставляя разрешение на приезд россиян в финское государство только с целью увидеть родственников и друзей.

По данным МИД Финляндии, анонсированный запрет на въезд россиян в страну будет официально активирован в ближайшие дни, а срок его действия пока не разглашается.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 