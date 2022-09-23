Финляндия запрещает въезд туристам из РФ по визам шенгенской зоны
Правительство Финляндии приняло решение о запрете въезда гражданам России на свою территорию. Попасть в Финляндию не смогут даже россияне с шенгенскими визами.
Вечером 23 сентября Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что Хельсинки подготовили закон, согласно которому российские туристы даже с визами стран шенгенской зоны более не смогут въезжать на финскую территорию. Таким образом Финляндия пытается пресечь поток туристов из России, оставляя разрешение на приезд россиян в финское государство только с целью увидеть родственников и друзей.
По данным МИД Финляндии, анонсированный запрет на въезд россиян в страну будет официально активирован в ближайшие дни, а срок его действия пока не разглашается.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
МИД Финляндии отказал в убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Кадыров назвал «людьми второго сорта» уклоняющихся от мобилизации в РФ
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации