Песков: попытки Украины вернуть Донбасс после референдума будут считаться нападением на РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет воспринимать попытки Украины вернуть Донбасс после референдума как атаку на свои земли.

23 сентября глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что в случае присоединения к России после проведения референдума ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областей, все попытки киевского режима вернуть в состав Украины республик Донбасса и других освобождённых союзными силами территорий будут истолковываться Москвой как нападение на свои земли.

Песков отметил, что после принятия решения о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации в этих регионах незамедлительно начнёт действовать Конституция РФ, где «всё предельно четко изложено на этот счет».