Лукашенко: Азарёнок простил оппозиционера, избившего его мать
Александр Лукашенко утверждает, что телеведущий Григорий Азарёнок простил человека, который избил его маму.
В ходе поездки в Хатынь 23 сентября Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщив им, что белорусский телеведущий Григорий Азарёнок принял извинения от радикального оппозиционера, который избил его мать. По словам Лукашенко, он поручил, чтобы преступника привезли лично к Азарёнку и его матери.
Александр Лукашенко уверяет, что встретившись с избившим его маму, Григорий Азарёнок принял его слова извинений, простив обидчика, из-за чего белорусский президент отдал поручение не приговаривать злоумышленника к тюремному сроку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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