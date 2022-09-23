Лукашенко: Азарёнок простил оппозиционера, избившего его мать

Александр Лукашенко утверждает, что телеведущий Григорий Азарёнок простил человека, который избил его маму.

В ходе поездки в Хатынь 23 сентября Александр Лукашенко пообщался с журналистами, сообщив им, что белорусский телеведущий Григорий Азарёнок принял извинения от радикального оппозиционера, который избил его мать. По словам Лукашенко, он поручил, чтобы преступника привезли лично к Азарёнку и его матери.

Александр Лукашенко уверяет, что встретившись с избившим его маму, Григорий Азарёнок принял его слова извинений, простив обидчика, из-за чего белорусский президент отдал поручение не приговаривать злоумышленника к тюремному сроку.