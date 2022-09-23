Зеленский отказался рассказать шутку о Путине западному журналисту

В ходе интервью иностранный репортёр попросил Владимира Зеленского рассказать свою любимую шутку про президента России, однако его украинский коллега ответил отказом.

Вечером 23 сентября западные СМИ взяли интервью у Владимира Зеленского, в ходе которого репортёр иностранного издания попросил президента Украины рассказать свою любимую шутку о Владимире Путине. Зеленский сперва усмехнулся, однако сразу же заявил, что не станет этого делать.

Позднее Владимир Зеленский признался, что не хотел бы рассказывать данный анекдот из-за его содержания, которое позволяет отнести его к категории "чёрный юмор".