Зеленский отказался рассказать шутку о Путине западному журналисту
В ходе интервью иностранный репортёр попросил Владимира Зеленского рассказать свою любимую шутку про президента России, однако его украинский коллега ответил отказом.
Вечером 23 сентября западные СМИ взяли интервью у Владимира Зеленского, в ходе которого репортёр иностранного издания попросил президента Украины рассказать свою любимую шутку о Владимире Путине. Зеленский сперва усмехнулся, однако сразу же заявил, что не станет этого делать.
Позднее Владимир Зеленский признался, что не хотел бы рассказывать данный анекдот из-за его содержания, которое позволяет отнести его к категории "чёрный юмор".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Wydarzenia: поляки высмеяли Дуду за угрозы ядерным оружием в адрес РФ
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Японские инженеры оснастили беспилотники двигающимися глазами
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации