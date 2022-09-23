Захарова: в Херсонской области не выявили явных нарушений на референдуме
Председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова рассказала о том, как прошёл первый день голосования референдума по вхождению в состав Российской Федерации.
В пятницу, 23 сентября 2022 года, председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захаров в пресс-релизе заявила о том, что первый день голосования референдума по вхождению в состав Российской Федерации прошёл без значительных нарушений.
Захарова уточнила, что среди жителей Херсонской области с активной гражданской позицией были и «неадекватные личности в состоянии алкогольного опьянения», которые вели себя провокационно, но не смогли сорвать проведение голосования на избирательных участках.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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