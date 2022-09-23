Кабмин Украины разделил страну на четыре новых типа регионов

Кабинет министров Украины произвел раздел государства на зоны с учётом военного времени.

Вечером 23 сентября пресс-служба украинского Кабинета министров сообщила, что с сегодняшнего дня Украина делится на четыре новых типа регионов: тыловые, фронтовые, опорные и деоккупированные. В заявлении утверждается, что раздел произведён с учётом особенности каждой области и её удалённости от места боевых действий.

Глава Министерства по развитию общин и территорий Украины Алексей Чернышов утверждает, что к освобождённым областям относятся Черниговская и Сумская, также скоро в этот список включат Харьковскую область.