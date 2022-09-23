Захарова: слова Борреля с осуждением референдумов оторваны от реальности
Представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он осудил референдумы по присоединению к России Херсона, Донбасса и Запорожья.
Вечером 23 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что считает оторванными от реальности и необъективными недавние заявления Жозепа Борреля, в которых европейский политик выразил осуждения проведению референдумов по присоединению к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
По словам Захаровой, лидеры Европейского союза могут и далее угрожать российскому правительству, однако оно намерено реализовать все цели, поставленные Владимиром Путиным на старте спецоперации в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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