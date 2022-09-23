Захарова: слова Борреля с осуждением референдумов оторваны от реальности

Представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, в котором он осудил референдумы по присоединению к России Херсона, Донбасса и Запорожья.

Вечером 23 сентября официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что считает оторванными от реальности и необъективными недавние заявления Жозепа Борреля, в которых европейский политик выразил осуждения проведению референдумов по присоединению к России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

По словам Захаровой, лидеры Европейского союза могут и далее угрожать российскому правительству, однако оно намерено реализовать все цели, поставленные Владимиром Путиным на старте спецоперации в Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 