Вечером пятницы читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за безответственную политику в сфере энергобезопасности страны.

23 сентября издание Die Welt опубликовало интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который публично заявил, что немецкие хранилища газа являются максимально заполненными, какими ранее никогда не были. Комментаторы статьи в Welt пришли в негодование от безответственной энергополитике Шольца, обвинив его во лжи.

Многие из оставившие отзыв под колонкой со словами Олафа Шольца о максимально заполненных газохранилищах Германии отметили, что если бы это было правдой, то немцы не получали бы столь высокие счета за оплату жилищно-коммунальных услуг.