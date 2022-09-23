Welt: жители ФРГ назвали безответственной энергетическую политику Шольца
Вечером пятницы читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца за безответственную политику в сфере энергобезопасности страны.
23 сентября издание Die Welt опубликовало интервью с канцлером Германии Олафом Шольцем, который публично заявил, что немецкие хранилища газа являются максимально заполненными, какими ранее никогда не были. Комментаторы статьи в Welt пришли в негодование от безответственной энергополитике Шольца, обвинив его во лжи.
Многие из оставившие отзыв под колонкой со словами Олафа Шольца о максимально заполненных газохранилищах Германии отметили, что если бы это было правдой, то немцы не получали бы столь высокие счета за оплату жилищно-коммунальных услуг.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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