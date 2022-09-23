Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Мелитополе, пытавшийся сорвать референдум
Вечером 23 сентября системы противовоздушной обороны армии РФ сбили беспилотник вооружённых сил Украины.
Поздно вечером 23 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что сегодня в Мелитополе прозвучал громкий взрыв. Причиной взрыва является работа российских систем противовоздушной обороны, которые оперативно перехватили и уничтожили украинской ударный дрон.
В заявлении ВГА Запорожья уточняется, что беспилотник ВСУ, летевший в небе над Мелитополем, является очередной попыткой Киева сорвать проведения референдума по присоединению Запорожской области к России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
Фирмы из Эстонии и Латвии нелегально перевозят россиян в Финляндию
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная
Wydarzenia: поляки высмеяли Дуду за угрозы ядерным оружием в адрес РФ
Военный комиссар Москвы подписал приказ о мобилизации