Системы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Мелитополе, пытавшийся сорвать референдум

Вечером 23 сентября системы противовоздушной обороны армии РФ сбили беспилотник вооружённых сил Украины.

Поздно вечером 23 сентября пресс-служба временной гражданской администрации Запорожской области сообщила, что сегодня в Мелитополе прозвучал громкий взрыв. Причиной взрыва является работа российских систем противовоздушной обороны, которые оперативно перехватили и уничтожили украинской ударный дрон.

В заявлении ВГА Запорожья уточняется, что беспилотник ВСУ, летевший в небе над Мелитополем, является очередной попыткой Киева сорвать проведения референдума по присоединению Запорожской области к России.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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