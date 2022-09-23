Патриарх Кирилл заявил о «воскрешении» россиян, погибших в спецоперации

Лидер Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл утверждает, что погибшие в ходе спецоперации на Украине россияне "воскреснут".

23 сентября лидер РПЦ Патриарх Кирилл провёл богослужение, посвящённое россиянам, которые мобилизованы для отправки на территорию Украины и Донбасса с целью участия в специальной военной операции. По словам Патриарха, погибшие в ходе боевых действий на Украине граждане России "воскреснут".

При этом Патриарх Кирилл уточнил, что речь идёт о воскрешении в духовном мире, а не физическом, поскольку Иисус Христос воскрес после смертной казни и дал возможность жить вечно в своём небесном царстве всем остальным.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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