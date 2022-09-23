В Мелитополе система ПВО отразила атаку украинского беспилотника
В Мелитополе, где сегодня успешно прошёл первый день референдума, российская ПВО отразила атаку украинского беспилотника.
В пятницу, 23 сентября 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Запорожской области сообщила, что в небе над Мелитополем российской системой противовоздушной обороны был успешно сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Сотрудники администрации убеждены, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку «сорвать референдум и помешать принятию исторического решения», запустив беспилотник, который мог бы стать причиной жертв среди мирного населения и разрушений объектов инфраструктуры Мелитополя.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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