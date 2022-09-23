Вучич: США попытаются исключить Россию из Совбеза ООН через 108 статью устава

Александр Вучич утверждает, что Сербия не станет поддерживать инициативу Запада по исключению России из состава Совета безопасности при Организации объединённых наций.

23 сентября президент Сербии Александр Вучич сообщил, что сербские представители в ООН не будут голосовать за предложение Соединённых Штатов по исключению России из регулярного состава членов Совета безопасности организации. По словам Вучича, Запад может задействовать 108 статью устава ООН, согласно которой соглашение принимается на основе договора между двумя третями членов Совета безопасности.

При этом Александр Вучич утверждает, что для того, чтобы Россия была исключена из состав Совбеза ООН необходимо воздержание Китая от голосования, что маловероятно.