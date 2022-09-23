Кирсанова: 73174 жителей ЛНР проголосовали на территории Российской Федерации

Председатель ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова рассказала об итогах первого дня голосования референдума по вопросу вхождения в состав России.

23 сентября председатель зарубежной комиссии ЦИК ЛНР в РФ Светлана Кирсанова в ходе пресс-конференции заявила, что за первый день голосования референдума по вопросу вхождения в состав России избирательные участки на территории Российской Федерации посетили 73174 жителей Луганщины.

Кирсанова отметила, что граждане активно принимают участие в столь долгожданном референдуме, который был объявлен после многочисленных призывов общественности, уставшей от гнёта киевского режима.