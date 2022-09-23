Белый дом: Россия станет изгоем после использования ядерного оружия

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждает, что в случае применения ядерного оружия со стороны России, она будет изолирована на мировом уровне.

В ходе очередного брифинга в американском Белом доме глава пресс-службы ведомства Карин Жан-Пьер сообщила, что правительство США крайне серьёзно относится к ядерной риторике Владимира Путина, который накануне заявил, что ВС России применят ядерное оружие в случае нападения на территории страны.

При этом Жан-Пьер уверяет, что Россия не представляет последствий от применения своего ядерного оружия, однако даже сейчас в Вашингтоне уверены, что после применения вооружений массового поражения Москва станет абсолютным изгоем.