Киев лишил посла Ирана на Украине аккредитации

МИД Украины сообщил о лишении аккредитации иранского посла и сокращении сотрудников посольства в Киеве.

В пятницу, 23 сентября 2022 года, пресс-служба Министерства иностранных дел Украины сообщила, что временный поверенный в делах Исламской Республики Иран на Украине был лишён аккредитации.

Помимо прочего руководство украинского внешнеполитического ведомства значительно сократит число сотрудников посольства Ирана в Киеве после того, как в небе над Одессой был якобы замечен беспилотный летательный аппарат иранского производства.