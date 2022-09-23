Вучич: Сербия выступит против исключения России из Совбеза ООН

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что выступит против попыток исключить Россию из Совета безопасности ООН.

23 сентября президент Сербии Александр Вучич в своём пресс-релизе допустил, что западные страны приложат все усилия для того, чтобы попытаться исключить Россию из Совета безопасности ООН, либо отметить действующее право вето.

Вучич заявил, что сербская сторона намерена продолжать поддерживать дружеские отношения с Россией, ввиду чего не будет голосовать ни за исключение РФ из Совбеза ООН, ни за замену права вето на правило большинства.