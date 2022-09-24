Байден пообещал ужесточение санкций в отношении России в ответ на референдумы
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники ужесточат антироссийские санкции в ответ на референдумы в Донбассе и освобождённых союзными силами территориях.
24 сентября действующий 46-й президент США Джо Байден в своём официальном заявлении пообещал усилить санкционное давление на РФ, в ответ на проведение референдумов в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, которые были освобождены союзными силами в ходе спецоперации.
Байден утверждает, что Российскую Федерацию ждут «дополнительные быстрые и суровые экономические издержки», работа над которыми, по словам американского лидера, уже началась в Белом доме.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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