Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники ужесточат антироссийские санкции в ответ на референдумы в Донбассе и освобождённых союзными силами территориях.

24 сентября действующий 46-й президент США Джо Байден в своём официальном заявлении пообещал усилить санкционное давление на РФ, в ответ на проведение референдумов в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, которые были освобождены союзными силами в ходе спецоперации.

Байден утверждает, что Российскую Федерацию ждут «дополнительные быстрые и суровые экономические издержки», работа над которыми, по словам американского лидера, уже началась в Белом доме.