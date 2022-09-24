Евросоюз слегка пригрозил Италии перед оглашением результатов выборов
В преддверии оглашения результатов парламентских выборов в Италии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн напомнила о необходимости соблюдения демократических принципов.
Ожидается, что победу в выборах одержит правый блок во главе с Джорджией Мелони. В этом случае отношения Италии с другими государствами ЕС могут осложниться.
Урсула фон дер Ляейн отметила, что Евросоюз готов работать только с демократическими правительствами. Она также уточнила, что на случай сложностей есть отдельный механизм, который применялся к Венгрии и Польше.
Речь идет о рекомендации Еврокомиссии приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за несоблюдения требований по борьбе с коррупцией.
Маттео Сальвини, глава Лиги и член консервативного альянса Мелони назвал слова Урсулы фон дер Ляейн постыдным высокомерием и призвал ее уважать голос итальянского народа.
Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета также прокомментировал заявления главы Еврокомиссии в Twitter.
Он написал, что если в Италии будет выбрано правительство, которое не понравится Брюсселю, Италию лишат финансирования.
Калета подчеркнул, что это очередное доказательство навязывания диктата ЕС и Германии.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Блоку Джорджии Мелони предрекают победу на выборах в Италии, но возможны сюрпризы
Ожидается, что правый блок Италии во главе с Джорджией Мелони, победит на парламентских выборах. Но социологи отмечают, что за последние две недели настроения избирателей изменились, и могут быть сюрпризы.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
МИД Сирии: США и их союзники хотят воевать до последнего украинца
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная