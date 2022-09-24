Евросоюз слегка пригрозил Италии перед оглашением результатов выборов

В преддверии оглашения результатов парламентских выборов в Италии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн напомнила о необходимости соблюдения демократических принципов.

Ожидается, что победу в выборах одержит правый блок во главе с Джорджией Мелони. В этом случае отношения Италии с другими государствами ЕС могут осложниться.

Урсула фон дер Ляейн отметила, что Евросоюз готов работать только с демократическими правительствами. Она также уточнила, что на случай сложностей есть отдельный механизм, который применялся к Венгрии и Польше.

Речь идет о рекомендации Еврокомиссии приостановить финансирование Венгрии на сумму около 7,5 млрд евро из-за несоблюдения требований по борьбе с коррупцией.

Маттео Сальвини, глава Лиги и член консервативного альянса Мелони назвал слова Урсулы фон дер Ляейн постыдным высокомерием и призвал ее уважать голос итальянского народа.

Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета также прокомментировал заявления главы Еврокомиссии в Twitter.

Он написал, что если в Италии будет выбрано правительство, которое не понравится Брюсселю, Италию лишат финансирования.

Калета подчеркнул, что это очередное доказательство навязывания диктата ЕС и Германии.