Кадыров: 2,5 миллиона сотрудников спецслужб РФ «снесут» любую армию Запада
Рамзан Кадыров утверждает, в России существуют огромные военные силы, которые могут противодействовать западным войскам даже во время спецоперации на территории Украины.
В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что даже не беря в расчёт российские резервные войска, у России прямо сейчас есть 5 миллионов агентов из различных спецслужб, включая МВД, МЧС, ФСБ, УФСИН, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и другие.
По словам Кадырова, все сотрудники данных ведомств отлично управляются с оружием и регулярно сдают экзамены по физической подготовке.
Кроме того, половину из них можно оставить на охрану страны и поддержание в ней порядка, а два с половиной миллиона других работников военизированных ведомств можно отправить на учения, и уже через два месяца они смогут "снести" любую армию Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
-
Блоку Джорджии Мелони предрекают победу на выборах в Италии, но возможны сюрпризы
Ожидается, что правый блок Италии во главе с Джорджией Мелони, победит на парламентских выборах. Но социологи отмечают, что за последние две недели настроения избирателей изменились, и могут быть сюрпризы.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Компания Toyota закрывает завод в Санкт-Петербурге спустя 15 лет работы
МИД Сирии: США и их союзники хотят воевать до последнего украинца
Чижов ответил Боррелю на слова о военном трибунале над россиянами
Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин передумали разводиться
Пушилин: Украина готовит контрнаступление на севере ДНР, ситуация крайне сложная