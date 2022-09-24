Кадыров: 2,5 миллиона сотрудников спецслужб РФ «снесут» любую армию Запада

Рамзан Кадыров утверждает, в России существуют огромные военные силы, которые могут противодействовать западным войскам даже во время спецоперации на территории Украины.

В субботу глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что даже не беря в расчёт российские резервные войска, у России прямо сейчас есть 5 миллионов агентов из различных спецслужб, включая МВД, МЧС, ФСБ, УФСИН, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и другие.

По словам Кадырова, все сотрудники данных ведомств отлично управляются с оружием и регулярно сдают экзамены по физической подготовке.

Кроме того, половину из них можно оставить на охрану страны и поддержание в ней порядка, а два с половиной миллиона других работников военизированных ведомств можно отправить на учения, и уже через два месяца они смогут "снести" любую армию Запада.