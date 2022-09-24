Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
Президент США Джо Байден отменил определение Афганистана как основного союзники государства вне блока НАТО.
24 сентября пресс-служба Белого дома опубликовала президентский меморандум, согласно которому Джо Байден Исламский Эмират Афганистан статуса основного союзника Соединённых Штатов вне Североатлантического альянса.
Напомним, что в июле 2012, во времена президентства Барака Обамы, Белый дом присвоил Афганистану статус основного союзника США, не входящего в блок НАТО и позволяющего Кабулу надеяться на сотрудничество с Вашингтоном.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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