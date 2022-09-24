Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО

Блоку Джорджии Мелони предрекают победу на выборах в Италии, но возможны сюрпризы

Ожидается, что правый блок Италии во главе с Джорджией Мелони, победит на парламентских выборах. Но социологи отмечают, что за последние две недели настроения избирателей изменились, и могут быть сюрпризы.

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