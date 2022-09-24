Глава МИД Венгрии заявил о категорическом отказе от введения санкций против "Росатома" и "Газпрома"
Петер Сиятро заявил, что Будапешт не пойдет на поводу у Запада и готов продемонстрировать свою позицию. Венгрия против санкций, которые могут повлиять на энергопоставки.
Глава МИД Венгрии Петер Сиятро:
«Я могу высказываться по этому вопросу предельно искренне, поскольку вы не первые, кому я это скажу: мы никогда не согласимся с включением "Росатома" или "Газпрома" в санкционный список. И мы никогда не согласимся с введением санкций против любого предприятия, которое представляет для нас важность с точки зрения энергопоставок»
По мнению дипломата, введение подобных санкций отразится на суверенитете Венгрии, страна не собирается ставить под удар свои вложения в ядерной сфере.
Ограничительные меры по отношению к "Росатому" угрожают возведению АЭС "Пакш". Властям страны совсем не нужен такой сценарий развития событий.
Опубликовано: Храмова Оксана
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