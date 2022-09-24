Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР

Владимир Зеленский подписал указ о создании двадцати военных администраций на территории Луганской народной республики, которая не контролируется ВСУ.

24 сентября Владимир Зеленский ратифицировал президентский указ, предписывающий Генштабу вооружённых сил Украины создать двадцать военных администраций на территориях Луганской Народной республики, которые к текущему моменту не находятся под контролем украинских военных.

Из указа Зеленского следует, что он намерен создать военные администрации в таких населённых пунктах Луганщины как Станица Луганская, Марковка, Широкий и Новопсков. В своём обращении к ВСУ Владимир Зеленский поручил приложить все силы для выполнения данного приказа.