Стремоусов: возврат Херсонской области в состав Украины невозможен

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что регион не вернётся в регулярный состав Украины.

Утром 24 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов публично заявил, что Херсонщина больше никогда не вернётся в состав Украины, поскольку её будущее сопряжено с Россией. По мнению Стремоусова, в результате референдума Херсон и прилегающие к нему территории войдут в состав российского государства.

Днём ранее в Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР начались референдумы по вхождению данных регионов в состав России. Голосование должно завершиться 27 сентября.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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