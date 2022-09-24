Стремоусов: возврат Херсонской области в состав Украины невозможен
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что регион не вернётся в регулярный состав Украины.
Утром 24 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов публично заявил, что Херсонщина больше никогда не вернётся в состав Украины, поскольку её будущее сопряжено с Россией. По мнению Стремоусова, в результате референдума Херсон и прилегающие к нему территории войдут в состав российского государства.
Днём ранее в Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР начались референдумы по вхождению данных регионов в состав России. Голосование должно завершиться 27 сентября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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