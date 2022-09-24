Депутат Государственной Думы подал заявление о направлении в зону спецоперации в Украине

Депутат от фракции «Единая Россия» подал заявление о направлении в зону специальной операции в Украине.

В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что депутат Государственной Думы Олег Колесников подал заявку о направлении его в зону специальной военной операции в Украину.

"Я служил в Советской армии в Польше. Сейчас я майор запаса и должен выполнить свой долг" - заявил депутат.

Ранее секретарь «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что с аналогичными просьбами обратились депутаты региональных и муниципальных органов власти.