Депутат Государственной Думы подал заявление о направлении в зону спецоперации в Украине
Депутат от фракции «Единая Россия» подал заявление о направлении в зону специальной операции в Украине.
В пресс-службе партии «Единая Россия» сообщили, что депутат Государственной Думы Олег Колесников подал заявку о направлении его в зону специальной военной операции в Украину.
"Я служил в Советской армии в Польше. Сейчас я майор запаса и должен выполнить свой долг" - заявил депутат.
Ранее секретарь «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что с аналогичными просьбами обратились депутаты региональных и муниципальных органов власти.
Опубликовано: Максим Алексеев
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