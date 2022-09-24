NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
Издание The New York Times утверждает, что Владимир Путин лично запретил войскам России покидать Херсонскую область.
24 сентября американское агентство New York Times сообщило, что Владимир Путин якобы взял на себя полное командование стратегическими решениями спецоперации в Украине после того, как российские войска были вынуждены отступать с Харьковской области в сторону Донецкой Народной республики.
По данным журналистов NYT, Путин лично запретил российским вооружённым силам покидать Херсонскую область и отдал приказ об обороне данного региона, однако находящиеся в Херсоне войска РФ переживают, что у них могут возникнуть проблемы со снабжением логистического характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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