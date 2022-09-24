Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 140 солдат в районе Купянска и Щурова за минувшие сутки

В Минобороны заявили, что российское военные ликвидировали не менее 140 солдат трёх украинских бригад в ДНР и Харьковской области за минувшие сутки.

24 сентября в ходе брифинга Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили свыше 140 солдат 4-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурова.

Конашенков также добавил, что высокоточными ударами Вооружённых сил России была уничтожена не только живая сила трёх украинских бригад, но и 19 единиц военной техники в Харьковской области и ДНР.