Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 140 солдат в районе Купянска и Щурова за минувшие сутки
В Минобороны заявили, что российское военные ликвидировали не менее 140 солдат трёх украинских бригад в ДНР и Харьковской области за минувшие сутки.
24 сентября в ходе брифинга Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за прошедшие сутки уничтожили свыше 140 солдат 4-й и 92-й механизированных бригад в районе Купянска Харьковской области, а также 66-й механизированной бригады ВСУ в районе Щурова.
Конашенков также добавил, что высокоточными ударами Вооружённых сил России была уничтожена не только живая сила трёх украинских бригад, но и 19 единиц военной техники в Харьковской области и ДНР.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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