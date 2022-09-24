Baza: правоохранители задержали сбежавшего из воинской части вооружённого контрактника

Сбежавший из воинской части в Белгородской области с автоматом Калашникова и патронами контрактник Виктор Перигибский был задержан правоохранителями.

В субботу днём, Telegram-канал Baza заявил о поимке самовольно оставившего воинскую часть в Белгородской области РФ на угнанном КАМАЗе и вооружённого АК с несколькими магазинами Виктора Перигибского, проходившего военную службу по контракту.

Задержанный сотрудниками Министерства внутренних дел России и Росгвардии Перегибский, по словам членов его семьи, месяц назад добровольно ушёл на службу по контракту, но в последнее время начал жаловаться на якобы недостаточное количество выплат по контракту, который из-за этого хотел расторгнуть, но ввиду новых поправок понял, что уволиться ему не получится.