Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России

Владимир Путин ратифицировал законопроект, согласно которому в России вводится ответственность за отказ от боевых действий.

Вечером 24 сентября Владимир Путин подписал пакет законопроектов, согласно которым вводится наказание в виде лишения свободы до десяти лет за дезертирство, отказ от явки в военкомат и участия в боевых действиях. Аналогичное наказание вводится за нарушение контрактов гособоронзаказов.

Также сроком до десяти лет тюремного заключение карается добровольная сдача в плен. За мародёрство в условиях частичной мобилизации предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.