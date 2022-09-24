Поляки провели акцию протеста против «украинизации Польши» в Варшаве
Жители Варшавы вышли на митинг против "украинизации Польши", показав свое недовольство пребыванием украинских беженцев на территории их государства.
В субботу лидер польской партии националистов "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун устроил акцию протеста, целью которой было показать нежелание поляков проводить "украинизацию Польши". На площади Парадов в Варшаве собралось более сотни митингующих, которые призывали правительство страны остановить деполонизацию и украинизацию собственного государства.
Примечательно, что акция прошла успешно несмотря на призывы польских активистов левого толка запретить проведение данной демонстрации, которую можно расценить как попытку разжигания ненависти в Польше.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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