Поляки провели акцию протеста против «украинизации Польши» в Варшаве

Жители Варшавы вышли на митинг против "украинизации Польши", показав свое недовольство пребыванием украинских беженцев на территории их государства.

В субботу лидер польской партии националистов "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун устроил акцию протеста, целью которой было показать нежелание поляков проводить "украинизацию Польши". На площади Парадов в Варшаве собралось более сотни митингующих, которые призывали правительство страны остановить деполонизацию и украинизацию собственного государства.

Примечательно, что акция прошла успешно несмотря на призывы польских активистов левого толка запретить проведение данной демонстрации, которую можно расценить как попытку разжигания ненависти в Польше.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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