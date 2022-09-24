Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября
Источник новостного агентства РИА сообщил, что президент РФ Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию уже 30 сентября.
24 сентября новостное агентство РИА, со ссылкой на высокопоставленный источник, сообщило о том, что президент России Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 30 сентября текущего года.
Более подробная информация одним из крупнейших новостных агентств России о дате проведения ежегодного послания Путина к парламенту, в ходе которого российским лидером будут обозначены основные аспекты развития РФ на ближайшую перспективу, в настоящее время не предоставляется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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